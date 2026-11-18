أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن المسيرة بأن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أعلنت اليوم الأربعاء أنه خلال الـ24 ساعة الماضية نُقلت جثامين 7 شهداء إلى مستشفيات هذا القطاع، منهم 6 استُشهدوا حديثًا وواحد توفي متأثرًا بجراح سابقة.

وقالت هذه الوزارة إن 15 فلسطينيًا أُصيبوا أيضًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية في غزة؛ فقد استُشهد 1658 فلسطينيًا وأُصيب 6 آلاف شخص منذ إقرار وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025. كما أُخرجت جثامين 850 شهيدًا من تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن عدد شهداء الحرب منذ بدء الهجمات على قطاع غزة حتى الآن بلغ 74 ألفًا و710 أشخاص، وعدد الجرحى 176 ألفًا و131 شخصًا.

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