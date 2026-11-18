وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن العميد جواني، مساعد الشؤون السياسية للحرس الثوري، قال في تصريح له: إن تفوّق القوات المسلحة في الميدان، والاسناد الشعبي، والحضور الواسع للجماهير في الشوارع بوصفهم المدافعين الرئيسيين عن البلاد، أمورٌ أدّت إلى إجبار الأعداء على التراجع عن مطالبهم.

وأضاف: تُظهر مجمل الظروف أن الميدان لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن الأعداء لا يملكون القدرة على تغيير هذا الوضع. كما أن انسحاب السفن الحربية الأمريكية إلى مسافة مئات الكيلومترات بعيدًا عن منطقة القتال، يدل على عدم جدوى حساباتهم وقدراتهم البحرية.

وأشار جواني إلى أن هذه التطورات تعكس الموقع المتفوق للقوات المسلحة والشعب الإيراني في الميدان.

رفع القيود الدفاعية غيّر معادلة الردع في البلاد

وأوضح العميد جواني أنه قبل هذه الحرب، كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد وضعت لنفسها قيودًا في المجال الدفاعي استنادًا إلى اعتبارات وسياسات النظام؛ ولكن مع دخول العدو في حرب شاملة، أصبحت الأولوية القصوى للبلاد هي الحفاظ على الأمن القومي، ووحدة الأراضي، والاستقلال، والعزة الوطنية.

وقال: لقد قامت الثورة الإسلامية أساسًا ردًّا على هيمنة أمريكا والغرب، وناضل الشعب الإيراني من أجل تحقيق الاستقلال الحقيقي؛ ومن هذا المنطلق، يُعدّ الحفاظ على هذه المكتسبات في مواجهة التهديدات الخارجية مبدأً أساسيًّا. وقد وضعت القدرات الدفاعية للبلاد في مجالات الصواريخ، والطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية هذه الحسابات أمام تحدٍّ كبير.

وشدّد العميد جواني على أن تهديدات الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، ولا سيما عندما تصدر عن أعلى سلطة في البلاد والقائد العام للقوات المسلحة، تحظى بالمصداقية وتُؤخذ على محمل الجد لدى الطرف المقابل.

ترامب علق في مستنقع الحرب ولا سبيل أمامه سوى القبول بالهزيمة

وأضاف العميد جواني: قبل اندلاع الحرب، كانت أمريكا تتصور أن بإمكانها التغلب على إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام، إلا أن تطورات الميدان أثبتت خطأ هذه الحسابات.

وقال: يواجه ترامب اليوم طريقًا مسدودًا في اتخاذ القرار؛ لأن استمرار الحرب يخلق مشكلات أكبر لأمريكا، كما أن الخروج منها يعني القبول بشروط إيران والاعتراف بالهزيمة.

واستطرد العميد جواني موضحًا: لا خيار أمام ترامب سوى القبول بواقع الميدان؛ حتى إن الرئيس السابق لمجلس العلاقات الخارجية الأمريكي أكد أنه مع استمرار الحرب، لن تُهزم إيران ولن تستسلم.

وختم بالقول: إن الحصار والضغوط الاقتصادية لن تتمكن بدورها من كسر إرادة الشعب الإيراني؛ لأن الإيرانيين باتوا أكثر وعيًا ويقظة من ذي قبل.