وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الحركة، في بيان، إن آليات جيش الاحتلال تقدمت إلى الغرب من «الخط الأصفر»، وإن سكانًا شمال شرقي مخيم النصيرات اضطروا إلى مغادرة منازلهم تحت التهديد.

واعتبرت أن أوامر الإخلاء وإجبار آلاف الفلسطينيين على النزوح تحت التهديد والقصف يشكلان انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني، محذرة من أن العملية ستفاقم معاناة أكثر من مليوني فلسطيني في ظل الحصار والتجويع والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.

وحمّلت حماس حكومة الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية مسؤولية تداعيات العملية على المدنيين، ودعت إلى ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع ووقف التهجير القسري.

وانتقدت الحركة بيان ما يسمى «مجلس السلام» الأخير، معتبرة أنه تجاهل الحصار والاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين.

هذا وأعلن جيش الاحتلال، الأربعاء، بدء عملية عسكرية في 3 مربعات وسط القطاع، هي الأولى التي يعلنها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.