وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حفل افتتاح الندوة الدولية السابعة عشرة لعلوم وتكنولوجيا البوليمر التي أقيمت في جامعة امير كبير الصناعية، أضاف نكومنش في إشارة إلى التقدم العلمي الذي حققته إيران في هذا المجال: إن الجامعات ومعاهد البحوث والباحثين في البلاد أدّوا خلال العقود الأخيرة دورًا مؤثرًا في النهوض بعلوم البوليمر في مجالات مثل التخليق والتشخيص وتحديد الخصائص ومعالجة البوليمرات وتطوير المواد المتقدمة.

وتابع مؤكدًا أن تقييم التقدم العلمي لا ينبغي أن يقتصر على عدد المقالات المنشورة: إن جودة البحث والابتكار والتقدم التكنولوجي ومدى تأثير الإنجازات العلمية في الصناعة وتطوير التعاون الدولي هي أيضًا من المعايير المهمة في قياس التقدم في هذا المجال.