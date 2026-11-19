أفادت وكالة مهر للأنباء بأن الأمير العميد محمد أكرمي نيا، المتحدث باسم جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قال: إن العدو الآن لا يجرؤ على الاقتراب من حدود البلاد، وهو حاضر على مسافة تتجاوز 400 كيلومتر عن الحدود.

وقال الأمير أكرمي نيا: إن الحرب المفروضة الثالثة جعلتنا نعيد النظر في إدارة مضيف هرمز، وإن مضيق هرمز لن يُفتح حتى يقبل العدو شروطنا.

وأضاف، واصفًا نقل 20 مليون برميل من النفط يوميًا عبر مضيق هرمز بالكذب: إن مضيق هرمز من الشرق إلى الغرب تحت رصد وسيطرة القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن هذه الجهوزية موجودة في قواتنا القتالية بحيث تُرد على العدو المعتدي حتى قبل الحربين السابقتين.

وأضاف: أقول لدول الجوار إننا إخوتكم، وإن الأمريكيين لا يجلبون لكم الأمن، ومن أجل إيجاد أمن داخلي في المنطقة أخرجوا جيش أمريكا الإرهابي من بلدانكم.

وقال الأمير أكرمي نيا: إن تدمير القدرة العسكرية والصاروخية والنووية، وتغيير نظام الثورة الإسلامية، وتفتيت البلاد وجبهة المقاومة، كانت من أهداف العدو، لكنه لم يصل إلى أي من أهدافه.

وأضاف المتحدث باسم الجيش: إن الهجوم على عظمة إيران الإسلامية وحضارتها واستقلالها كان من أهم أهداف العدو الأمريكي والصهيوني في عدوانه على بلادنا العزيزة.

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