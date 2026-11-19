أفادت وكالة مهر للأنباء بأن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، كتب في حسابه الشخصي على إحدى الشبكات الاجتماعية، ردًا على محاولة مديري صحيفة نيويورك تايمز تبرير نشر ادعاءات لا أساس لها حول ارتباط سدود إيران بمنشآت عسكرية: في أعقاب الرد القاطع لإيران والتعبير الواسع عن اشمئزاز الرأي العام تجاه مقال نيويورك تايمز الذي لا أساس له والذي سعى إلى الإيحاء بوجود ارتباط بين سدود إيران ومنشآت عسكرية، دُعيت من قبل هذه الصحيفة لإجراء مقابلة، لكنني لم أقبل.

وأضاف: إن نيويورك تايمز، بانحرافها عن المبادئ الأساسية للصحافة المهنية وطرحها ادعاءات لا أساس لها بشأن سدود إيران، وضعت نفسها عمليًا في خدمة ترويج رواية المعتدين الذين أظهروا في حربهم غير القانونية على إيران عدم اكتراثهم التام بالقانون الإنساني الدولي وأبسط المبادئ الأخلاقية.

وأشار بقائي إلى أن: رد نيويورك تايمز على الانتقادات لم يكن أكثر من اللعب بالكلمات ومحاولة تبرير الادعاء الأولي، بدلًا من الاعتذار الصريح وقبول المسؤولية؛ لكن تغيير صياغة ادعاء ما لا ينتج له سندًا ودليلًا ولا يعفي تلك الوسيلة الإعلامية من مسؤوليتها.

وشدد قائلًا: إن وسيلة إعلامية تعمل في اتجاه مطامع آلة الدعاية الحربية لا يمكنها في الوقت نفسه أن تدّعي الحفاظ على اعتبار الصحافة المهنية أو أن تتوقع من الآخرين إعادة بناء اعتبارها المفقود.

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