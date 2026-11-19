أفادت وكالة مهر للأنباء بأن وزارة خارجية بلادنا شدّدت في بيان: إن استخدام أمريكا لأراضي دول المنطقة مصداق للعدوان، ويجعل إيران مخوّلة ومحقّة تمامًا في الدفاع.

وجاء في هذا البيان:

إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة الإجراءات العدوانية لجيش أمريكا الإرهابي ضد نقاط من بلادنا على السواحل الجنوبية خلال الأيام الماضية. وردًا على هذه الإجراءات العدوانية، وجهت القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، في إطار الحق الذاتي في الدفاع المشروع وفي اتجاه صون السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للبلاد، ضرباتها الدفاعية والساحقة إلى منظومات الدفاع باتريوت ومنصات إطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ التابعة للجيش الأمريكي في قاعدتين لهما في المنطقة كانتا مصدرًا وداعمًا للعمليات العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

إن الإجراءات الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ردًا على الهجمات المسلحة الأمريكية، جاءت في إطار الحق الذاتي في الدفاع المشروع وبه هدف مواجهة مصدر العدوان وبنيته التحتية الداعمة. ومن البديهي أن المسؤولية القانونية والدولية عن التبعات الناشئة عن هذا الوضع تقع على عاتق أمريكا التي عرضت سلام المنطقة وأمنها للخطر بانتهاكها المبادئ الأساسية للقانون الدولي ولجوئها غير القانوني إلى القوة.

وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تشديدها على احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لدول المنطقة، تطلب بقوة من حكومات المنطقة أن تتخذ التدابير اللازمة لمنع استمرار استخدام المعتدين لأراضي وقواعد وإمكانات هذه الدول في تصميم وتجهيز وتنفيذ عمليات عدوانية ضد إيران. إن عدم منع دول المنطقة استخدام أمريكا لأراضي وإمكانات هذه الدول لتجهيز وتنفيذ العدوان على إيران، لا يخالف مبدأ حسن الجوار فحسب، بل يُعد وفقًا للفقرة (و) من المادة 3 من ملحق القرار رقم 3314 للجمعية العامة للأمم المتحدة مصداقًا لـ"العمل العدواني"، ويجعل إيران مخوّلة ومحقّة تمامًا في اتخاذ تدابير دفاعية ضدها. وجدير بالذكر أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت حتى الآن تعمل، بحكم الاعتبارات الجوارية ومصالح الأمة الإسلامية، بضبط نفس أقصى، ولم تستهدف إلا القواعد والأصول العسكرية الأمريكية في هذه الدول بضرباتها الدفاعية.

وإن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية تذكّر مرة أخرى بمسؤولية الأمم المتحدة، ولا سيما مجلس الأمن والأمين العام لهذه المنظمة، للقيام بواجباتها وفق ميثاق الأمم المتحدة. إن الصمت والتقاعس أمام الانتهاك المستمر للمبادئ الأساسية للميثاق، ولا سيما مبدأ حظر اللجوء إلى القوة الوارد في الفقرة 2 من المادة 4، من قبل عضو دائم في مجلس الأمن، لن يؤدي فقط إلى إضعاف اعتبار الأمم المتحدة ومكانتها، بل يمهّد لتكرار الاعتداءات وتهديد عملية السلام والأمن الدوليين.

كما تدين وزارة الخارجية النهج غير المسؤول لبعض الأطراف الإقليمية التي تنتقد، دون اكتراث بالحقائق القائمة وبتجاهلها الإجراءات العدوانية الأمريكية ضد إيران، عمليات الدفاع المشروع الإيرانية، وتطلب من هذه الدول، بدلًا من الشكوى من إيران بسبب دفاعها المشروع، منع استخدام أمريكا لأراضي وقواعد هذه الدول في تجهيز وتنفيذ العدوان على إيران.

وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع تشديدها على عزمها الراسخ للدفاع عن سيادة البلاد واستقلالها وسلامتها الإقليمية، تؤكد أن أي تكرار للعدوان والإجراءات العدائية ضد إيران سيواجه برد قاطع ومُندم من القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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