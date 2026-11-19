أفادت وكالة مهر للأنباء، قال حمد بن جاسم، ردًا على تصريحات مستشار ترامب السابق، قال: إن التاريخ يشهد بأن واشنطن لا تدعم أصدقاءها؛ رغم تأكيدها مرارًا التزامها بالعلاقات الصداقة والتحالف معهم.

وأضاف : في أمريكا، نحن أصدقاء وجيدون فقط عندما يحتاجون إلينا، وعندما لا يحتاجون إلينا بعد ذلك تتغير أولوياتهم.

هذه التجربة يجب أن تكون درسًا يدركه قادة دول الخليج الفارسي والعالم العربي. إن هذه المواقف الأمريكية مرتبطة بحسابات المصالح والاحتياجات الأمريكية.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي السابق قد قال: "على أمريكا أن تراجع علاقاتها مع دول الخليج الفارسي العربية؛ لأنها تمتلك الموارد النفطية لفنزويلا وخليج المكسيك ولم تعد بحاجة إلى نفط المنطقة."

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