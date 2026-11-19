أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن وكالة تاس بأن ميخائيل أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، قال إنه لا يوجد حاليًا أي أفق واضح لاستئناف أنشطة الرقابة الكاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في إطار اتفاق الضمانات المرتبط بـ"معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" (NPT).

وبحسب مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، فإن الوضع المتعلق بتنفيذ الضمانات في إيران "لا يزال معقدًا جدًا" وأسبابه "معروفة تمامًا".

وقال في اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن: إن أمريكا، إلى جانب إنجلترا وألمانيا وفرنسا، بذلت جهودًا مستمرة في إطار مجلس حكام الوكالة لدفع مسألة إيران إلى طريق مسدود. ولا يبدو في الأفق أي مخرج من هذا الطريق المسدود الراهن.

وبحسب هذا الدبلوماسي، فإن التهديدات المتكررة الأمريكية بشن مزيد من الهجمات على البنى التحتية النووية الإيرانية لا تساعد في استئناف أنشطة التحقق للوكالة الدولية للطاقة الذرية في الجمهورية الإسلامية.

كما انتقد آخر قرار بشأن إيران صادق عليه مجلس الحكام في سبتمبر، وعدّه إجراءً عبثيًا.

وشدد ميخائيل أوليانوف على أن الإجراءات الفنية وحدها لا تكفي لاستئناف عمليات التفتيش الكاملة.

ويرى أنه يجب أولًا معالجة جذور الأزمة؛ بمعنى أن تتوقف العمليات العسكرية وأن تُؤخذ ضمانات معتبرة من الولايات المتحدة وإسرائيل بأنهما لن تستخدما القوة ولن تهددا باستخدامها.

وأضاف مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا: كما يجب أن يكون الجميع قد أدركوا الآن، لا يوجد بديل للحل القائم على التفاوض لحل هذه المسألة.

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