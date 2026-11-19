أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية:

انفجرت ناقلتا نفط عملاقتان مخالفتان في المسار غير المسموح به لمضيف هرمز إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وهاتان الناقلتان تحترقان على مسافة قريبة من ساحل جنوب مضيف هرمز بحمولة تتجاوز 4 ملايين برميل من النفط الخام.

وكانت هاتان الناقلتان تحاولان، بدعم من مقاتلات أمريكية وطائرات مسيّرة مراقبة تحلق فوقهما، العبور سرًا من المسار المحظور لمضيف هرمز، وتُركتا بعد اصطدامهما بلغم بحري وانفجارهما.

وتحذر القوة البحرية للحرس: إن ناقلات النفط التي تتبع جيش أمريكا القاتل والمجرم وتتعاون معه في العبور من المسارات غير المسموح بها لمضيف هرمز سيُتعامل معها بحزم.

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