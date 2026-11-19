أفادت وكالة مهر للأنباء جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية:

منذ صباح اليوم، تعرضت ثلاث ناقلات نفط مخالفة كانت تمر، دون اكتراث بتحذيرات القوة البحرية للجيش وبإطفاء منظوماتها الملاحية، في المنطقة المحظورة شرق مضيق هرمز، لحريق وتوقفت إثر اصطدامها بألغام بحرية.

إن أي تحرك في مضيف هرمز مشروط بالالتزام بالضوابط المعلنة من قبل القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإجراء التنسيقات اللازمة، واختيار الممرات البحرية المسموح بها، وإبقاء تجهيزات الرصد والملاحة فعّالة، وإن العبور دون مراعاة هذه المتطلبات لن تكون نتيجته سوى الاصطدام بلغم بحري والحريق.

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