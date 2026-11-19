أفادت وكالة مهر للأنباء، صرّحت بعثة إيران في فيينا:

قدمت إيران اليوم في جلسة مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رسالة واضحة: لا يمكنكم قصف المنشآت النووية، ومواصلة التهديد بمزيد من الهجمات، ثم المطالبة بمعلومات دقيقة ووصول غير محدود.

إن المعلومات التي تجمعها الوكالة قد تكون في خدمة الضمانات، لكنها ستُستخدم بالتأكيد لهجمات أخرى! ولا يضمن أي التزام دولي التعاون غير المشروط على حساب الأمن القومي.

وعلى مجلس الحكام أن يعالج الهجمات العسكرية الواسعة على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات والتهديدات العلنية بتكرارها. وإلا فلن يبقى أي اعتبار لمعايير عدم الانتشار.

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