أفادت وكالة مهر للأنباء بأن مدير مكتب شبكة الميادين التلفزيونية في بغداد أعلن أن أبو حسين الحميداوي، الأمين العام لألوية حزب الله، التقى اللواء إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس للحرس، وهادي العامري، الأمين العام لمنظمة بدر، وفالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وأضاف مراسل الميادين، وهو يعلن هذا الخبر، أن اللقاء شهد مشاورات حول أزمة جرف النصر، ووُصفت نتائجه بالجيدة.

وقد جاء هذا اللقاء في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية في بيان أنها شكلت، بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة في هذا البلد، "قيادة السيطرة والتحكم" في منطقة جرف النصر.

وبحسب بيان الحكومة العراقية، ستضم هذه القيادة لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الفيدرالية، ولواءين من قوات الحشد الشعبي.

وشددت الحكومة العراقية على أن قيادة السيطرة في جرف النصر ستتولى مسؤولية قيادة والسيطرة على جميع الوحدات الأمنية التابعة لها.

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