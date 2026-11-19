أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن روسيا والصين وأمريكا أعلنت اليوم الخميس، بعد انتهاء الاجتماع الثلاثي بين قادة الدول المذكورة، في بيان مشترك: إن القادة يشددون على التزامهم بالحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي.

وأعلنت الدول المذكورة في بيان: نؤكد مجددًا أهمية الحفاظ على تدفقات الطاقة المستدامة. وستدخل روسيا والصين والولايات المتحدة في حوار يهدف إلى خفض المخاطر النووية ومنع انتشار الأسلحة النووية. ونتفق على أن المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المؤسسات المماثلة يجب ألا تسيء استخدام صلاحياتها.

ويضيف هذا البيان: نعتزم زيادة إنتاج وعرض المنتجات النفطية المكررة. ويشدد بوتين وشي جين بينغ وترامب على أنه لن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية، وأن هذه الحرب يجب ألا تقع أبدًا. ونشدد على التزامنا بإصلاح الأمم المتحدة لتتمكن هذه المنظمة من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية للتحديات العالمية.

ويضيف البيان الثلاثي المذكور: نُقدّر للصين تنظيم واستضافة الاجتماع الثلاثي والتاريخي في شنتشن. وقد تبادل بوتين وشي جين بينغ وترامب، خلال اجتماع شنتشن، وجهات النظر بشكل شامل حول الوضع الدولي الراهن.

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