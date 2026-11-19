أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء علي عبداللهي قال خلال تفقده مدرسة وروضة شهداء شجرة طيبة في ميناب، مشيرًا إلى أبعاد هذه الحادثة: إن ما حدث في هذه المدرسة هو في الواقع وثيقة على جريمة الأمريكيين؛ جريمة توجد لها نماذج متعددة في سجل إجراءات أمريكا.

وأشار إلى التناقض بين شعارات أمريكا التحررية وإجراءات هذا البلد، وأضاف: إن الأمريكيين يتحدثون دائمًا عن التحرر، لكنهم عمليًا لا يلتفتون إلى المفاهيم الإنسانية والحرية، وحادثة مدرسة شجرة طيبة في ميناب نموذج عملي على هذه المقاربة.

وشدد قائد هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة على أن استهداف أطفال مدرسة ابتدائية إجراء إجرامي قائلًا: إن هذه الحادثة كانت جريمة مروعة ضد أطفال مدينة ميناب، ولا يمكن بأي حال تبرير مثل هذا الإجراء أو اعتباره مقبولًا.

وشدد على أن: الأمريكيين ارتكبوا هذه الجريمة بعلمهم الكامل بموقع هذه المدرسة وحضور الطلاب في ساعة الهجوم، وإن دماء هؤلاء الأطفال الطاهرة ستلاحق بالتأكيد الإرهابيين الأمريكيين الصهاينة.

وشدد اللواء عبداللهي في سياق متصل بزيارته للمدرسة وروضة شهداء شجرة طيبة على أهمية تسجيل وتوثيق أبعاد هذه الحادثة.

/انتهى/