أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن منظمة حماية البيئة بأن أحمد رضا لاهيجان زاده، معاون البيئة البحرية والأهوار في منظمة حماية البيئة، قال في هذا الاجتماع، ممثلًا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرًا إلى الأهمية الاستراتيجية لأهوار بلاد ما بين النهرين، ولا سيما هور العظيم وهور الهويزة: إن هذه النظم البيئية إرث طبيعي وتاريخي وثقافي لإيران والعراق، وشدد على دورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنظيم دورة المياه والتحكم في الفيضانات وتأمين معيشة المجتمعات المحلية ومواجهة الغبار.

وأشار إلى القدرة القيمة لهذه الأهوار في احتجاز الكربون ومواجهة تغير المناخ قائلًا إن الإحياء المستدام وتأمين الحصة المائية البيئية يمكن أن يوفر الأرضية للاستفادة من قدرات هذه النظم البيئية في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وجذب الموارد المالية المناخية.

كما شدد لاهيجان زاده على ضرورة تطوير التعاون المشترك العلمي والفني والتخصصي بين إيران والعراق في مجال تأمين الحصص المائية البيئية والدراسات الهيدرولوجية والتنوع البيولوجي ومواجهة بؤر الغبار وحماية الأنواع القيمة.

وفي الختام، طرح مقترح صياغة وتنفيذ برنامج عمل مشترك للإحياء المستدام لأهوار بلاد ما بين النهرين بمشاركة الجامعات والمراكز العلمية والبحثية والمنظمات الدولية، وعدّ إحياء هور العظيم وهور الهويزة مسؤولية مشتركة لحماية الإرث الطبيعي وتأمين مستقبل مستدام لمجتمعات البلدين.

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