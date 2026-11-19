أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الجزيرة بأن الحكومة العراقية أعلنت في بيان: إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت توجيهات حول طريقة عمل قيادة السيطرة والتحكم في منطقة جرف النصر.

وبحسب بيان الحكومة العراقية، تشمل هذه التوجيهات التعجيل بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في ناحية جرف النصر، وستشمل منع أي عدوان أو تعدٍّ على الحقوق العامة والخاصة.

وشدد هذا البيان على أن: الجيش والقوات الأمنية سيمارسان سلطة الدولة في جميع أنحاء الأراضي العراقية وفقًا للدستور وقوانين البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت سابقًا في بيان أنها شكلت، بناءً على أمر القائد العام للقوات المسلحة في هذا البلد، "قيادة السيطرة والتحكم" في منطقة جرف النصر.

وبحسب بيان الحكومة العراقية، ستضم هذه القيادة لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الفيدرالية، ولواءين من قوات الحشد الشعبي.

وشددت الحكومة العراقية على أن قيادة السيطرة في جرف النصر ستتولى مسؤولية قيادة والسيطرة على جميع الوحدات الأمنية التابعة لها.

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