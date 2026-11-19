أفادت وكالة مهر للأنباء نقلًا عن الميادين بأن صفارات الإنذار دوت في مدينة الرياض ومنطقة الخرج في السعودية.

وأعلنت وسائل إعلام عربية أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت، خلال عملية استراتيجية، مواقع حساسة في الرياض بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ؛ وقد رافقت هذه الهجمات انفجارات هائلة في عاصمة السعودية.

كما أكدت منظمة الدفاع المدني السعودية أن أحد أبراج مركز مالي الرياض تعرض لهجوم جيش اليمن، ما أدى إلى خسائر مادية.

وقد أُجبر السعوديون، بعد ساعات ونشر تقارير في هذا الصدد من قبل وسائل إعلام غربية، على الإقرار، لكن الحجب السعودي ما زال يمنع نشر الصور.

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