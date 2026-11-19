أفادت وكالة مهر للأنباء، قال المتحدث باسم حرس الثورة في مؤتمر رواد التحرير، بحضور ألفي مسؤول من مسؤولي تعبئة الطلاب في أنحاء البلاد في جامعة طهران: الجيش الأمريكي ليس أساسًا جيشًا بريًا، ونحن في الواقع ننتظر أن ينفذ عملية برية لنرى ما سيحدث.

وأضاف العميد محبي: سنسقط قوات الهلي بورن للعدو في الجو ، لن تصل أمريكا في هجوم بري أو على جبل كلنك إلى نتيجتها المرجوة، وهذا العمل عبث وبلا جدوى.

لا تملك أمريكا أبدًا إمكانية الهجوم البري، لأن قوتنا في الدفاع البري أكبر بكثير من الدفاع الجوي، وضعف العدو في هذا المجال أكبر.

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