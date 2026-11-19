أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية للجيش: قبل ساعة، تعرضت ناقلة نفط مخالفة في النطاق المحظور شرق مضيف هرمز لحريق وتوقفت إثر اصطدامها بلغم بحري.

وكانت هذه الناقلة قد أطفأت منظوماتها الملاحية.

وفجر اليوم أيضًا، تعرضت ناقلة نفط مخالفة أخرى لحريق إثر اصطدامها بلغم بحري.

إن جميع السفن التي تريد العبور من هذا الممر الاستراتيجي يجب أن تجري، قبل الدخول، التنسيقات اللازمة مع القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأن تسلك المسارات البحرية المسموح بها، وأن تبقي منظومات التعريف والرصد والتوجيه فعّالة طوال المسار.

إن مراعاة هذه المتطلبات شرط أساسي لتأمين الأمن وإمكانية عبور السفن من هذا الممر المائي.

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