وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها تم اسقاط هذه الطائرة -التي تُعد قطعة من معدات الاستطلاع والعمليات المتقدمة التي يستخدمها الجيش الأمريكي المعتدي- بواسطة منظومة دفاع جوي حديثة تابعة للحرس الثوري، وذلك أثناء قيامها برصد التحركات الجوية في منطقة مضيق هرمز.

ويشير التقرير إلى أن تدمير هذه الطائرة يرفع إجمالي عدد الطائرات المسيرة الأمريكية من طراز "إم كيو-9" التي تم تدميرها إلى 58 طائرة. وفي حال تأكيد هذا الرقم، فإنه يعكس استمرار التدابير الدفاعية المتخذة ضد الطائرات المسيرة المتسللة داخل المجال الجوي للبلاد.

ويكتسب مضيق هرمز -باعتباره أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم- أهمية خاصة في المشهد الأمني والعسكري للمنطقة. وتُعد مراقبة الأنشطة الجوية في هذه المنطقة جزءاً من المهام الدفاعية للقوات المسلحة، التي تهدف إلى حماية أمن البلاد وسيادتها.

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