وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى السيد ستار هاشمي بنظيره الأرميني، دافيت تاديفوسيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي في جمهورية أرمينيا. وأشار هاشمي إلى العلاقات السياسية والعلمية والاقتصادية الوثيقة بين البلدين، مؤكداً أن توسيع التعاون التكنولوجي يمثل أولوية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. كما شدد على ضرورة تحويل الحوارات والاتفاقيات الثنائية إلى مشاريع عملية مشتركة وملموسة.

وخلال الاجتماع، أدان هاشمي الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ضد إيران، مشيراً إلى ما أسفرت عنه من خسائر في أرواح المواطنين وأضرار لحقت بالبنية التحتية المدنية في البلاد. كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه الهجمات، مؤكداً على أهمية توعية دول المنطقة بتبعات مثل هذه الممارسات وعواقبها.

وفي معرض حديثه عن خبرة إيران في التصدي للهجمات السيبرانية وما تمتلكه من بنية تحتية قوية لمواجهة مثل هذه التهديدات، أكد وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات استعداد إيران لمشاركة خبراتها وقدراتها في مجالات حماية البنية التحتية للاتصالات وإدارة الهجمات السيبرانية مع حكومة وشعب أرمينيا.

وشدد هاشمي على أن إيران ستتجاوز هذه الظروف الصعبة بنجاح، معرباً عن تقديره للدعم الذي قدمته أرمينيا -باعتبارها دولة صديقة- ومؤكداً على أهمية مواصلة العلاقات والتعاون بين البلدين. **تطوير التعاون في مجالات الاتصالات والتقنيات المتقدمة**

وفي سياق تحديد مجالات التعاون المشترك، أشار وزير الاتصالات إلى عدة ركائز أساسية، تشمل: التنسيق التنظيمي وإدارة طيف الترددات -لا سيما في المناطق الحدودية-، وتوسيع شبكات الألياف الضوئية، وإنشاء مسارات بديلة لتبادل حركة البيانات الدولية. كما أعلن عن استعداد "شركة البنية التحتية للاتصالات" الإيرانية للتعاون مع نظيراتها في أرمينيا.

كما سلط هاشمي الضوء على مجالات أخرى للتعاون المشترك، تشمل الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتصميم أشباه الموصلات، وإنترنت الأشياء (IoT)، والأتمتة الصناعية، وتقنيات الفضاء. وشدد على أهمية إشراك الشركات القائمة على المعرفة، والجامعات، والمراكز البحثية من كلا البلدين في تنفيذ المشاريع المشتركة.

وفي إشارة إلى قدرات إيران في مجالات الحوكمة الذكية، والتحقق من الهوية الرقمية، والخدمات المتكاملة، أبدى هاشمي استعداد الشركات الإيرانية للمشاركة في مبادرات التحول الرقمي في أرمينيا.

توسيع التعاون الاقتصادي وحضور شركات التكنولوجيا

واستعرض وزير الاتصالات الإمكانات التي توفرها "منطقة بيام الاقتصادية الخاصة" و"مطار بيام الدولي"، مقترحاً تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتصنيع وتجميع المعدات، ونقل الخبرات التقنية، وتصدير المنتجات التكنولوجية من خلال التعاون بين شركات البلدين.

كما أشار إلى آفاق أخرى للتعاون، تشمل تطوير العمل في قطاعي البريد والخدمات اللوجستية، وتسهيل تبادل الشحنات الدولية وعمليات الترانزيت، وتوسيع الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة.

واقترح أيضاً تنظيم أول منتدى مشترك حول التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والتقنيات المتقدمة بين إيران وأرمينيا. وفي سياق الإشارة إلى إعداد وتقديم مسودة مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين، دعا هاشمي إلى مراجعة هذه الوثيقة وإتمام صياغتها النهائية، إلى جانب وضع خطة عمل مشتركة لتنفيذ الاتفاقيات.

كما وجه دعوة لنظيره الأرميني لزيارة إيران رسمياً خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة، بما يتيح له الاطلاع على الشركات القائمة على المعرفة والمراكز البحثية ومنطقة "بيام" الاقتصادية الخاصة.

أرمينيا تؤكد على تطوير التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

وخلال الاجتماع، أكد دافيت تاديفوسيان، وزير صناعة التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي في جمهورية أرمينيا، على الإمكانات المتاحة لتوسيع التعاون التكنولوجي بين البلدين. وشدد على أهمية مواصلة تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز الروابط بين الشركات والمراكز المتخصصة في كل من إيران وأرمينيا. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى الفرص التي يتيحها معرض "ديجي تيك 2026" (DigiTec Expo 2026)، أشار إلى أن العام المقبل يمثل توقيتاً مثالياً لتقييم التقدم المحرز في مجال تبادل البيانات، وعقد مؤتمر مشترك في ميدان الذكاء الاصطناعي.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الإيراني، سيد ستار هاشمي، إلى أرمينيا جاءت تلبيةً لدعوة رسمية من دافيت تاديفوسيان، وفي إطار مبادرة "دبلوماسية التكنولوجيا" الاستراتيجية. وخلال هذه الزيارة، وإلى جانب حضوره معرض "ديجي تيك 2026" الدولي، قام الوزير أيضاً بزيارة "مدينة يريفان الهندسية".

كما عُقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وأرمينيا في يريفان قبل أقل من أسبوعين، حيث تم إضفاء الطابع الرسمي على الاتفاقيات المبرمة بين البلدين في مختلف القطاعات ضمن الوثيقة الختامية للجنة.

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