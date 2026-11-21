وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشاد وزير الخارجية البوركيني بالدور الذي اضطلع به السفير الإيراني خلال فترة اعتماده التي استمرت ثلاث سنوات وثمانية أشهر، مشيراً إلى الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات الدبلوماسية وزيادة وتيرة التبادلات الرسمية وزيارات الوفود رفيعة المستوى، وهي إنجازات تعكس مسار النمو المستمر في العلاقات بين طهران وواغادوغو.

كما ثمن "ماري تراوري" جهود السفير الإيراني واصفاً إياه بأنه أحد أبرز المساهمين في إرساء قواعد التعاون الودي والديناميكي القائم حالياً بين بوركينا فاسو والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

من جانبه، أكد السفير الإيراني "مجتبى فقيهي" أن العلاقات بين البلدين بلغت ذروتها التاريخية، مشيراً إلى أن التنسيق والدعم المتبادل في المحافل الدولية يجسد عمق التوافق والتكامل بين الدولتين.

وأوضح فقيهي أن القيادة في الجمهورية الإسلامية تؤكد باستمرار على أهمية تعزيز الروابط مع بوركينا فاسو ودعم تكتل دول الساحل، معتبراً أن الزيارات المتبادلة للمسؤولين وعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة يمثلان محطات جوهرية في هذا الإطار.

كما أشاد السفير الإيراني بالمساعي التي تبذلها حكومة بوركينا فاسو لترسيخ الاستقلال والسيادة الوطنية، مؤكداً أن بوركينا فاسو قد نجحت في تعزيز مكانتها الدولية كدولة مستقلة تتمتع بالثقة الوطنية.

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