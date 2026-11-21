وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مقاتلي الدفاع الجوي الشباب التابعين لقوة الجو فضائية في حرس الثورة الإسلامية، تمكنوا قبل دقائق، وفي إطار ابتكاراتهم وعملياتهم الدفاعية الناجحة، من اعتراض وإسقاط الطائرة المسيّرة الأمريكية MQ-1 التاسعة عشرة في أجواء جزيرة سيريك، وذلك بعد إسقاط الطائرة الثامنة والخمسين من طراز MQ-9 المتطورة للاستطلاع والقتال التابعة للجيش الأمريكي المعتدي.

وأضاف الإعلان أن هذه العملية نُفذت بواسطة النيران الدقيقة والفعالة لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة والمتطورة التابعة لحرس الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن هذه العملية تأتي في سياق التصدي لانتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورداً على استمرار التحركات بالطائرات المسيّرة التابعة للجيش الأمريكي في المنطقة.

واستُهل البيان بقول لأمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام): «ارْمِ بِالْحَجَرِ مِنْ حَيْثُ جَاءَ، فَإِنَّ الشَّرَّ لَا يَدْفَعُهُ إِلَّا الشَّرُّ»، نهج البلاغة، الحكمة 314.

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