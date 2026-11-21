وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وفقاً للتقارير العملياتية الواردة، فقد حاول الجيش الأمريكي - مستعيناً بغطاء جوي مكثف شمل طائرات تزويد بالوقود جواً، ومقاتلات من طراز "إف-16" و"إف/إيه-18" و"إف-35"، وطائرات دورية بحرية من طراز "بي-8 بوسيدون"، إلى جانب مروحيات وطائرات مسيرة من سلسلة "إم كيو" (MQ) - تسهيل مرور ناقلات نفط، وإجراء عمليات نقل غير مصرح بها للشحنات، وتهريب الوقود عبر مضيق هرمز.

وخلال هذه التحركات، سُجلت حوادث وانفجارات وحرائق عنيفة طالت ناقلات نفط في الجزء الجنوبي من مضيق هرمز؛ حيث وقع الحادث الأول بالقرب من ميناء خصب، بينما وقع الحادث الثاني في وقت مبكر من صباح اليوم على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من سواحل جزيرة غنم. وبحسب مكتب العلاقات العامة للقوات البحرية في الحرس الثوري، فقد نتجت هذه الانفجارات عن اصطدام السفن المعنية بألغام بحرية.

علاوة على ذلك، تمكن نظام دفاع جوي متطور تابع للقوة الجوفضائية للحرس الثوري من إسقاط طائرة أمريكية مسيرة متطورة من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) -كانت مكلفة بمهام الاستطلاع وتوفير الغطاء الجوي للعملية- وذلك إلى الغرب من مضيق هرمز.

وأعلنت القوات البحرية للحرس الثوري أنها ستتعامل بحزم مع أي سفينة تعبر مضيق هرمز وهي مطفئة لأنظمة الملاحة، أو تستخدم مسارات غير مصرح بها، أو تعمل دون تنسيق مع مركز التحكم في الملاحة التابع للبحرية؛ إذ تُصنف مثل هذه التصرفات كعمليات عبور غير مشروعة وتواطؤ مع الجيش الأمريكي المعتدي.

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