وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان اليوم السبت، الموافق 21 نوفمبر 2026، وخلال مراسم الكشف عن "مدينة صواريخ" جديدة تابعة للحرس الثوري الإسلامي، صرح العميد سيد مجيد موسوي، قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري، قائلاً: "نحن على أتم الاستعداد، في جميع مسارح عملياتنا، لتنفيذ أوامر القائد الأعلى للقوات المسلحة وقيادة الحرس الثوري".

وأضاف: "لقد توسعت قدراتنا الجوفضائية في الفترة الفاصلة بين النزاعات؛ حيث طورت المؤسسة أصولاً فريدة وعالية الفعالية، صُممت لترهيب الخصوم وتشكيل قوة ردع قوية".

وشدد قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري مجدداً على القول: "نحن على يقين بأن الميدان، بفضل تضحيات مقاتلينا وتفانيهم وجهودهم، يظل في قبضتنا، ونحن من يفرض قواعد ساحة المعركة. وليكن معلوماً أنه لن يكون هناك أي تردد على الإطلاق في استخدام قوتنا أو التصدي للتهديدات".

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