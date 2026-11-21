وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد محمد رضا نقدي أدلى بهذه التصريحات، على هامش مراسم إحياء ذكرى شهداء إيران، رداً على تصريحات غروسي ومطالبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المواقع النووية الإيرانية.

وقال نقدي إن غروسي صهيوني ولا يلتزم بأي من القوانين والضوابط الإنسانية، بل يقتصر دوره على العمل مرتزقاً لدى الصهاينة.

وأضاف أن الله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال الجميع، مؤكداً أن غروسي سينال جزاءه على ما يقوم به.

يُذكر أن الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اختُتم في فيينا، وسط عودة الملف النووي الإيراني إلى صدارة اهتمام الوكالة. وخلال اليوم الأول من الاجتماع، طرح رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة، ادعاءات بشأن مخزونات اليورانيوم والقيود المفروضة على وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية، مطالباً بتهيئة الظروف لاستئناف أنشطة التحقق.

وفي الوقت نفسه، شدّد غروسي على ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والمفاوضات، وهو موقف يأتي في ظل استمرار تداعيات الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، وما رافقها من انتقادات إيرانية لنهج الوكالة وأدائها.

انتهی/