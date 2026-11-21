وأفادتوكالة مهر للأنباء، انه يستعد نادي استقلال طهران لمواجهة نادي العين الإماراتي يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. وقد غادرت بعثة "الأزرق" متجهة إلى الإمارات مساء اليوم على متن طائرة خاصة من مطار مهرآباد، وسط تطلعات لتحقيق الفوز الرابع للفريق.

وكان مصطفى متدين، الرئيس التنفيذي لنادي استقلال، حاضراً في مطار مهرآباد لتوديع أعضاء الفريق وتمني التوفيق لهم في مباراتهم المرتقبة أمام العين. كما شهد المطار لقاءً بين متدين والمدير الفني للفريق سهراب بختياري زاده، ناقشا خلاله وضع الفريق الحالي وتبادلا وجهات النظر حول المرحلة المقبلة.

يُذكر أن بختياري زاده كان قد تقدم باستقالته من منصبه كمدير فني لنادي استقلال طهران قبل بضعة أيام، إلا أن إدارة النادي رفضت هذه الاستقالة.

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