وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مكتب العلاقات العامة في الجيش أنه في مساء يوم الجمعة، قامت أنظمة محلية تابعة لقوات الدفاع الجوي في الجيش -والتي تتمركز في الجنوب وتعمل ضمن شبكة الدفاع الجوي المتكاملة الوطنية- برصد وتحديد هوية مقاتلة أمريكية من طراز "إف-16" فوق مياه الخليج الفارسي.

وخلال العملية، وعقب اعتراض المقاتلة الأمريكية، أطلقت أنظمة الدفاع الجوي صاروخاً باتجاهها. وقد أدى انفجار الصاروخ على مقربة من الطائرة إلى إلحاق أضرار بالمقاتلة الأمريكية المتسللة، مما أجبر الطيار على إلغاء المهمة والقيام بهبوط اضطراري في مطار قريب بالمنطقة.

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