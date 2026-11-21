وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العميد أكرمي‌نيا التقى، خلال زيارة إلى جنوب البلاد، قادة ومسؤولي ومنتسبي وحدات الجيش في بندر عباس، وكوهستك، والمنطقة الساحلية، وسيريك وجاسك.

وخلال اللقاءات، أكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية تتمتع بإشراف كامل على التطورات البحرية، وأن مضيق هرمز، من شرقه إلى غربه، يخضع لمراقبتها وسيطرتها، مشيراً إلى أن جاهزيتها العملياتية ومراقبتها المستمرة للتحركات البحرية واضحتان في إدارة مياه المنطقة.

وأشاد العميد أكرمي‌نيا بصمود القوات المسلحة في مواجهة ما وصفه بالقوة التي تعتبر نفسها القوة العسكرية العظمى في العالم، مؤكداً أن جهود المقاتلين في المواقع العملياتية والساحلية حالت دون تحقيق العدو أهدافه، بما فيها احتلال الأراضي وتقسيم البلاد وفرض السيطرة عليها.

وأضاف أن القوات البحرية للجيش الإيراني تراقب المنطقة على مدار الساعة، مستفيدة من المعدات والإمكانات المتاحة، وأن نطاق سيطرتها الاستراتيجية يمتد من شرق مضيق هرمز إلى شمال المحيط الهندي.

وفي معرض حديثه عن أهداف العدو في الحرب المفروضة، قال إن الولايات المتحدة سعت إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، تراوحت بين إضعاف القدرات النووية والصاروخية وتدمير جبهة المقاومة، وصولاً إلى تغيير البنية السياسية وتقسيم الأراضي وإضعاف الهوية والحضارة الإيرانية. وأضاف أن تقييم نتائج الحروب يجب أن يستند إلى مدى تحقيق الطرف المعتدي للأهداف التي أعلنها في البداية، معتبراً أن العدو أخفق في بلوغ أهدافه الاستراتيجية رغم الأضرار التي لحقت بالبلاد.

وأكد المتحدث أن القوات المسلحة الإيرانية أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه سابقاً، على المستويين الصلب والناعم، وأن أبناء الشعب الإيراني يواصلون الدفاع عن حقوق بلادهم في مضيق هرمز، مشدداً على أن الولايات المتحدة لا تملك خياراً سوى قبول الشروط الإيرانية المنطقية والمشروعة، وأنها لن تتمكن من فرض سيطرتها على المضيق من خلال الأعمال العدائية والعدوان.

كما حذر من اعتقاد العدو أنه يستطيع بدء الحرب متى شاء وإنهاءها في الوقت الذي يريده، مؤكداً أن أي عدوان جديد سيُواجَه برد حاسم وفوري ومؤثر من القوات المسلحة، وأن الدفاع عن البلاد لن يقتصر على نطاق جغرافي محدد.

وأشار العميد أكرمي‌نيا إلى تقدير الشعب الإيراني لتضحيات القوات المسلحة وثقته بها، معتبراً أن وجود المقاتلين في الخطوط الأمامية للدفاع عن البلاد مصدر فخر للشعب.

وفي ختام زيارته، وضع المتحدث باسم الجيش إكليلاً من الزهور على اضرحة الشهداء في روضة شهداء مدينة ميناب، تكريماً لذكرى 168 تلميذاً استشهدوا في مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية، واصفاً روضة الشهداء والمدرسة بأنهما وثيقتان واضحتان على جرائم المسؤولين الأمريكيين. وأكد أن الشعب الإيراني عازم على الثأر لدماء هؤلاء الشهداء، وأن أبناءه في الجيش والحرس الثوري سينفذون ذلك بإرادة راسخة ضد العدو الصهيو-امريكي.