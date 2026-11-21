وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح كاظم غريب آبادي، خلال لقاء مع ضحايا الأسلحة الكيميائية في متحف السلام: "لقد كانت فرصة لي زيارة هذا المتحف قبل انعقاد المؤتمر السنوي حول الأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "الأسلحة الكيميائية من أبشع الأسلحة. ووفقًا لوثائق نشرتها الأمم المتحدة، فقد استُخدم أكثر من 2600 طن من الأسلحة الكيميائية ضد الشعب الإيراني".

وتساءل: "من زوّد نظام صدام بهذه الأسلحة؟" فأجاب: "الدول الغربية التي تدّعي احترام حقوق الإنسان هي التي ارتكبت أكبر ظلم بحق الإنسانية".

وقال نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: "أكثر من 16 دولة ساعدت نظام صدام على التزوّد بالأسلحة الكيميائية. كلنا نعرف شخصًا واحدًا على الأقل يعاني من آثار الأسلحة الكيميائية".

وتابع: كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك القدرة على إنتاج هذه الأسلحة واستخدامها أثناء الحرب، لكنها امتنعت عن ذلك لاعتبارها ذلك عملاً غير قانوني.

وأضاف نائب وزير الخارجية: إن الدول نفسها التي سلّحت صدام هي التي تتهم إيران بمحاولة استخدام القنابل القذرة. والولايات المتحدة نفسها تمتلك أكبر مخزون من هذه القنابل، وقد تجاوزت المدة الزمنية المحددة في الاتفاقية واحتفظت بها.

وأكد قائلاً: من المؤكد أن الولايات المتحدة احتفظت بجزء من قدراتها في مجال الأسلحة الكيميائية. وعليها أن تعتذر عن تسليح نظام صدام بهذه الأسلحة لاستخدامها ضد إيران. فمن تتهمه الآن باستخدام القنابل القذرة؟ دولة هي نفسها ضحية للأسلحة الكيميائية.

وأشار نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، مؤكداً على واجبنا في تسليط الضوء على هذه القضية، إلى أن: من واجب وزارة الخارجية متابعة هذه القضايا ونقل آلام ومعاناة الضحايا والمحاربين القدامى إلى العالم. لقد استُخدمت هذه الأسلحة ضد مناطق مدنية مثل سردشت. وهذا مثال حيّ على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد البشر. لن تُصبح هذه القضية قديمة أو بالية بالنسبة لإيران.

وتابع: يجب أن نُقدّر قدامى المحاربين وشهداء الأسلحة الكيميائية. يجب أن نُدافع عنهم، وسنُتابع الأمر بالتأكيد في اجتماع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية. لقد أثبتت هذه الشجاعة والتضامن أن العدو عاجز عن فعل أي شيء. حشد الأعداء كل ما لديهم في الحربين الأخيرتين، لكنهم هُزموا. يمتلك كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أسلحة كيميائية وميكروبية، لكنهما هُزما. أي عمل عسكري آخر يُفكّرون فيه سيفشل حتمًا.

وأكّد غريب آبادي: إيران أقوى بكثير بعد هاتين الحربين الأخيرتين مما كانت عليه قبلهما. هذا ليس كلامي، بل كلام مسؤولين أجانب، وهم يُقرّون بذلك. لولا هذه الوحدة الوطنية والتماسك الداخلي، لما استطعنا مقاومة الأعداء.

وأشار غريب آبادي إلى أن أصابع الاتهام مُوجّهة إلى الولايات المتحدة، قائلًا: تم تقديم شكويين بخصوص متابعة هذه القضايا. نعتقد أنه ينبغي رفع العديد من الدعاوى القضائية لملاحقة مؤيدي صدام حسين قانونيًا وقضائيًا. وقد شكلنا فريق عمل للمتابعة في وزارة الخارجية وجمعنا الوثائق اللازمة. سيبدأ فريقنا عمله في الأسابيع المقبلة لإعداد لوائح قانونية مقبولة ورفع الدعاوى أمام المحاكم الأجنبية.

وأضاف: "يجب أن نكون صوت ضحايا الأسلحة الكيميائية. ففي سجلات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نجد دولًا تدّعي أنها رفعت العلم الأوكراني، لكنها لم تُحرّك ساكنًا عندما غزت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران".