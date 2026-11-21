وأفادت وكالة مهر للانباء، ان مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي قال في تصريح صحفي له: وفد قطري وصل الى طهران الليلة الماضية، واضاف: أجرينا مع الوفد القطري مشاورات استمرت ساعتين

وحول الحصار الاقتصادي وتحرك السفن إلى الصين قال غريب آبادي: نعدّ الحصار الاقتصادي عملاً حربياً وسنتخذ كل إجراء لكسره ونقلنا هذا للطرف المقابل.

وحول شروط ايران قال غريب آبادي: يجب تحقيق مسائل أخرى مثل رفع الحصار الاقتصادي والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمّدة

واضاف: الشرط الأهم للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو وقف الحرب على جميع الجبهات

وحول الاتهامات الامريكية باستخدام ايران اسلحة كيمياىية قال: الاتهام الأميركي لإيران بشأن إنتاج "قنبلة قذرة" امتداد للادعاءات النووية الواهية التي تُطرح لأهداف سياسية وعسكرية.

واضاف: أميركا والكيان يمتلكان أسلحة دمار شامل يحاولان تصوير إيران على أنها دولة مخلّة بالسلام والأمن الإقليمي والدولي.

واكد غريب آبادي ان الادعاءات النووية الأميركية ضد إيران لم تحظَ بمساندة المجتمع الدولي، واضاف ان الاتهامات الجديدة في مجال الأسلحة الكيميائية لن تحقق أي نتيجة أيضاً.

وحول المفاوضات النووية قال غريب آبادي: المفاوضات لم تبدأ بعد حتى ندخل في التفاصيل الفنية والموضوعات المختلفة، واكد ان المواد المخصّبة لن تُنقل إلى خارج البلاد بأي حال من الأحوال.

واضاف: إذا أرسلنا المواد المخصّبة إلى الخارج فسنواجه مشكلة في تلبية احتياجاتنا وهذا الأمر ينطبق على الدول الأخرى أيضاً.