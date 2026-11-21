وافادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في الخطبة السياسية التي ألقاها خلال صلاة الجمعة، يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، وتناول فيها التطورات الدولية والإقليمية، ومستقبل السيادة العراقية، ومسؤولية الحكومة في حماية البلاد من الصراعات الخارجية والانقسامات الداخلية.

وأشار السيد الموسوي إلى أن العراق حقق بعد عام 2003 مكاسب مهمة، لكنه لم يصل بعد إلى الاستقلال الكامل، بسبب القيود الخارجية والتبعية المالية والاقتصادية والأمنية. وأوضح أن اجتماع القوى الكبرى يعكس صراعاً على المصالح ومناطق النفوذ، مؤكداً أن الولايات المتحدة وروسيا والصين تتحرك وفق حساباتها الخاصة، ولا يمكن التعويل على أي منها لتقديم مصالح العراق على مصالحها.

وشدد على ضرورة أن تدرك القوى السياسية العراقية أن الاستقلال لا يتحقق بالارتهان لإرادة الخارج، بل ببناء القدرة الوطنية واتخاذ القرارات وفق مصالح الشعب العراقي.

إيران ومحور المقاومة غيّرا معادلات المنطقة

وأكد الموسوي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل نموذجاً للاستقلال السياسي، مشيراً إلى أنها حافظت على قرارها المستقل طوال العقود الماضية، رغم الضغوط الأميركية المتواصلة، سواء في ظل الإدارات الديمقراطية أم الجمهورية. ولفت إلى أن إيران، رغم عدم مشاركتها في الاجتماع الدولي تظل دولة مستقلة في قرارها، وأن القوى الكبرى، ومنها روسيا والصين، تتعامل معها وفق حسابات مصالحها الخاصة.

وأضاف أن الولايات المتحدة لم تتمكن، رغم قوتها العسكرية وإمكاناتها الاقتصادية والسياسية، من إسقاط النظام الإيراني، معتبراً أن التطورات الأخيرة أظهرت حدود القدرة الأميركية على فرض إرادتها في المنطقة، وأن القواعد الأميركية باتت تواجه ضغوطاً وهجمات في سياق المواجهة مع إيران.

وأوضح أن هذه التطورات دفعت دولاً في المنطقة إلى إعادة النظر في حساباتها، بعدما تبيّن لها، أن إيران لا يمكن هزيمتها عسكرياً بسهولة، وأن استقرار المنطقة يتطلب علاقات قائمة على الصداقة والتفاهم والتعاون، لا على الاعتماد على الحماية الأميركية أو الانخراط في مشاريع تستهدف طهران.

وأشار السيد الموسوي إلى أن التحركات الإقليمية نحو تعزيز العلاقات مع باكستان وتركيا والصين وروسيا تعكس سعياً إلى توسيع هامش الاستقلال عن الولايات المتحدة، معتبراً أن التطورات منحت دول المنطقة فرصة أكبر لاتخاذ قرارات تتناسب مع مصالحها الوطنية.

وتناول أوضاع حزب الله في لبنان وأنصار الله في اليمن وسائر قوى محور المقاومة، مؤكداً أن المحاولات الأميركية والإسرائيلية لإضعاف هذه القوى لم تحقق جميع أهدافها. وأشار إلى أن اغتيال الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، والعمليات الإسرائيلية لم يؤديا، إلى إنهاء الحزب، الذي ما زال يمتلك قدرة على التأثير في المعادلات السياسية والأمنية، ويحتفظ بقرار مستقل.

كما أشار إلى التطورات في اليمن، معتبراً أن استمرار قدرة أنصار الله على الصمود ومواصلة المواجهة دليل على صعوبة إخضاع قوى المنطقة بالقوة العسكرية وحدها. ورأى أن محاولات قطع امتدادات إيران الإقليمية، من سوريا إلى لبنان واليمن، تأتي في إطار مسعى أميركي لإضعاف موقعها، لكنها لم تنجح في إنهاء دور محور المقاومة.

وحذّر السيد الموسوي من أن انخراط العراق في مواجهة مع إيران أو حزب الله لن يحقق مصلحة وطنية، بل سيعرّض البلاد لمخاطر لا تتناسب مع قدراتها وإمكاناتها. وتساءل عن جدوى اتخاذ مواقف عدائية من حزب الله والشيعة في لبنان، أو التدخل في معادلات إقليمية تتجاوز قدرة العراق على التأثير فيها، مؤكداً أن مثل هذه السياسات قد تضع البلاد في مواجهة قوى لا تمتلك الأدوات الكافية لمواجهتها.

رفض استهداف الحشد الشعبي

وفي الشأن الداخلي، أكد السيد الموسوي أن مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ليس موضع خلاف، لكنه حذّر من استخدام هذا الشعار لاستهداف الحشد الشعبي، وهو جزء من المنظومة الأمنية الرسمية، وأسهم مع القوات العراقية في تحرير الموصل ومناطق واسعة من تنظيم داعش.

ورفض إثارة التوترات التي قد تقود إلى صراع شيعي ـ شيعي، محذراً من أن ذلك يهدد المكاسب التي حققها العراق ويخدم التدخلات الخارجية.

كما دعا رئيس الحكومة إلى التركيز على الإصلاح الاقتصادي والخدمات وتحسين معيشة المواطنين، والابتعاد عن القرارات المتسرعة والتصريحات التصعيدية، وعدم الانجرار وراء الضغوط الخارجية أو التدخل في شؤون لبنان بما يضع العراق في مواجهة حزب الله.

المرجعية والحياد الإيجابي

واختتم السيد الموسوي بالتأكيد على ضرورة اعتماد الحياد الإيجابي، بما يعني تجنيب العراق المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، والحفاظ على علاقاته مع دول الجوار، وصون أمنه واستقراره.

وشدد على أهمية الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، مشيراً إلى الدور الذي أدته فتوى الدفاع الكفائي في مواجهة تنظيم داعش، داعياً المسؤولين إلى الاستفادة من نصائح المرجعية، وعدم إدخال العراق في الصراعات الدولية والإقليمية.

وأكد أن حماية العراق تتطلب حكمة سياسية واستقلالاً في القرار، والحفاظ على وحدة الشعب ومؤسساته، وتجنب المغامرات التي تهدد مستقبل البلاد ومصالح أبنائها.