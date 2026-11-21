وأفادت وكالة مهر للأنباء، إنه وخلال احتفالات اليوم الوطني لسلطنة عُمان اليوم السبت أشار "عراقجي" العلاقات بين الجمهورية الإسلامية وسلطنة عمان لافتاً إلى إن هذه العلاقات تأسست في ظل أجواء من السلام والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن سلطنة عُمان تمثل دولة صديقة وشقيقة تقوم علاقتها مع إيران على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعاون الوثيق.

كما أشاد وزير الخارجية بالدور المسؤول للحكومة العُمانية وسعيها الدؤوب لتعزيز الأمن والتنمية في منطقة الخليج الفارسي وغرب آسيا، لافتاً إلى استمرار المشاورات الثنائية بشأن القضايا الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق ببلورة أطر أمنية جديدة في المنطقة.

وأوضح عراقجي أن التجارب والحروب السابقة أثبتت ضرورة أن ينبع الأمن الإقليمي من الجهود الداخلية للدول، مؤكداً بدء المباحثات في هذا الصدد.

وفيما يتعلق بمسألة "مضيق هرمز" اعتبر وزير الخارجية بأن الأمر يتطلب فقط قبول أمريكا لشروط إيران المنطقية والتي تتماشى مع القانون الدولي.

وعلى هامش الحفل وردا على سؤال للصحفيين حول رفع الحصار البحري المفروض على إيران الحصار المفروض على إيران وصف عراقجي الحصار بأنه "غير قانوني تماماً"، مشيراً إلى وجود الكثير من التكهنات في هذا المجال لكنه شدد على ضرورة منح فرصة للمحادثات والمشاورات القائمة بين دول المنطقة وللوسطاء لمواصلة جهودهم معرباً عن أمله في أن يتم رفع الحصار عبر مسار عقلاني ومنطقي.

وفي موضوع آخر وحول زيارة وفد قطري إلى إيران أمس أوضح عراقجي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر والمنتظم الذي يمارسه الوسطاء بين طهران وواشنطن، حيث يعقدون اجتماعات دورية مع الطرفين لتبادل المقترحات.

كما شدد على وضوح الموقف الإيراني مؤكداً أن مسألة الملاحة في مضيق هرمز لن تُحسم إلا باستيفاء كافة المطالب الإيرانية، مع تجديد التأكيد على الاستعداد الدائم لمواصلة المحادثات، بالتوازي مع الجاهزية التامة للدفاع عن المصالح الوطنية بأفضل الوسائل الممكنة.