وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الايراني، في تصريح صحفي حول زيارة الوفد القطري إلى إيران: إن زيارة الوفد القطري إلى طهران ليست غريبة. فالوسطاء بين إيران والولايات المتحدة يترددون باستمرار على إيران والولايات المتحدة، ويتبادلون الأفكار والمقترحات في اجتماعاتهم.

وأضاف: موقفنا واضح، وهو أنه ما لم تُلبَّ مطالب إيران، فإن مناقشة مضيق هرمز وفتحه غير مجدية. وفي الوقت نفسه، لطالما أعلنا استعدادنا للحوار، كما أننا مستعدون للدفاع عن أنفسنا.

وأكد وزير خارجية بلادنا أن إيران وسلطنة عُمان تربطهما علاقات وثيقة للغاية، تقوم على الاحترام المتبادل. لطالما أعجبنا بسياسة عُمان الخارجية كدولة مؤثرة تسعى لتهدئة التوترات، ولطالما جمعتنا بها علاقات تعاون وثيقة.

وأشار إلى أن: مشاوراتنا السياسية مستمرة، وقد عُقدت آخر جولة منها قبل أربعة أيام فقط، حيث تشرفتُ بلقاء مثمر مع سلطان عُمان ونظيري العُماني. سنواصل هذا التعاون، ومنطقتنا تمر بظروف بالغة الحساسية، لذا من الضروري استمرار حواراتنا بشكل وثيق. إن العلاقات الإيرانية العُمانية تسير على الطريق الصحيح.

آمل أن يتم رفع الحصار بطريقة عقلانية

ورداً على سؤال من مراسل وكالة مهر حول تحرك ناقلات النفط الإيرانية لكسر الحصار، قال عراقجي: إن الحصار المفروض على إيران غير قانوني تماماً، وهناك الكثير من التكهنات والشائعات بشأنه.

وأضاف: يجب أن نمنح المحادثات الجارية في المنطقة فرصة، وأن نواصل العمل وفقاً لنهج الوسطاء. وأتمنى أن يتم رفع الحصار بطريقة عقلانية.