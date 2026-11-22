وأضاف أن قائد الثورة الإسلامية يتولى، في موقع القيادة ومنصب القائد العام للقوات المسلحة، مسؤولية قيادة البلاد في مواجهة الأعداء.

وأوضح نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي أن إدارة الحرب وتسيير شؤون البلاد تتم حالياً بإشراف قائد الثورة الإسلامية، كما أن الاجتماعات التي يعقدها سماحته مع المسؤولين تأتي في هذا الإطار، وتهدف إلى إدارة شؤون البلاد بأفضل صورة ممكنة.

وتابع نيكزاد أن القرارات التي تتطلب حسمها على مستوى كبار المسؤولين في البلاد قراراً نهائياً، تُتخذ في إطار التوجيهات والاستراتيجيات والسياسات التي يحددها قائد الثورة الإسلامية.

وأشار إلى أن تواصل قائد الثورة الإسلامية مع القوات المسلحة، وتوجيه القضايا المرتبطة بالحرب والعقيدة الدفاعية والشؤون العسكرية، فضلاً عن قيادة شؤون البلاد في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تمثل أبرز أبعاد مسؤولياته ودوره في قيادة البلاد.

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