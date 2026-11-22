وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن مكتب العلاقات العامة في الحرس الثوري بأن رادارين لمنظومة "باتريوت" الأمريكية في قاعدتي الرفاع وعوالي بالبحرين استُهدفا بضربات صاروخية وبطائرات مسيّرة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

"قبل لحظات، ورداً على استمرار العدوان وانتهاكات المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قامت قوات تابعة للقوة الجوفضائية للحرس الثوري -في إطار عملية هجومية مركبة استخدمت فيها صواريخ وطائرات مسيّرة باستهداف مواقع للجيش الأمريكي ’المعتدي‘ في قاعدتي الرفاع وعوالي بالبحرين".

"وخلال هذه العملية، تم ضرب رادارين تابعين لمنظومات الدفاع الجوي ’باتريوت‘ الأمريكية، كانا يتمركزان في قاعدتي الرفاع وعوالي بالبحرين".

"منذ صباح اليوم، لم تنجح عمليات المرافقة والتغطية الجوية المكلفة التي ينفذها الجيش الأمريكي في المنطقة في تحقيق أهدافها فحسب، بل أدت أيضاً إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمعدات والقطع البحرية والجوية التي كانت تحت حمايتها".

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتهاك المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل طائرتين مسيّرتين (من طرازي MQ-1 وMQ-9) تابعتين للجيش الأمريكي "المعتدي"، حيث قامت القوة الجوفضائية للحرس الثوري باستهداف المواقع العسكرية الأمريكية في القواعد المذكورة.

ويؤكد "الحرس الثوري الإيراني" أن المجال الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يمثل "خطاً أحمر" بالنسبة للقوات المسلحة الإيرانية. إن أي انتهاك للمجال الجوي الإيراني من قِبل أي دولة أو قوة معتدية لن يمر دون رد، بل سيُقابَل برد قاسٍ وحاسم من قِبل محاربي الإسلام.

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