وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد انتهاء منافسات بطولة العالم للناشئين -التي استضافتها مدينة طشقند في أوزبكستان- التقى آرش مير إسماعيلي، رئيس الاتحاد الإيراني للجودو، بماريوس فيزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو.

وخلال اللقاء، تبادل الطرفان وجهات النظر حول موضوعات هامة وقضايا متنوعة تتعلق برياضة الجودو.

ساد اللقاء أجواء إيجابية وبنّاءة، حيث أتيحت الفرصة لطرح الرؤى ومناقشة ملفات جوهرية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الاتحاد الإيراني للجودو والاتحاد الدولي للجودو.

كما حضر اللقاء محمد محمدي باريمانلو، المدير الفني للمنتخب الإيراني للجودو للناشئين.

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