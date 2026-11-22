وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن اعلام عراقية، ان وزارة السياحة والآثار العراقية، وبعد الجدل الذي أثير، قدمت توضيحات حول فرض رسوم سياحية جديدة وحددت نطاق شمولها.

وقالت الوزارة أن مخطط إعادة فرض رسوم السياحة لا يشمل الزوار الإيرانيين واللبنانيين.

وجاء في بيان الوزارة: "اتُخذ هذا القرار بناءً على مبدأ المعاملة بالمثل، بسبب عدم تحصيل رسوم من المواطنين العراقيين في هذين البلدين".

وفي وقت سابق، وصف علي الدخيلي، وزير السياحة، اتفاق إلغاء التأشيرات بين إيران والعراق بأنه ظلم للعراق.

وأضاف أن جوازات سفر المواطنين الباكستانيين والأفغان في إيران تُباع مقابل 50 دولاراً، ويمكن لهؤلاء الأفراد دخول العراق مجاناً.

وقال أن بغداد تطالب بإحياء التأشيرات للإيرانيين.

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