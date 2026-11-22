وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، يوم السبت، بأن الحرب ضد إيران تضع ضغوطاً اقتصادية متنامية على العديد من الدول، وتتجه نحو عواقب وخيمة للغاية.

وفي مقابلة مع شبكة "تي جي آر تي خبر" (TGRT Haber) التلفزيونية، أشار فيدان إلى أن الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق سلام لا تزال مستمرة، مؤكداً أن أنقرة تبذل قصارى جهدها لدعم هذه العملية.

وفيما يتعلق بالاجتماع الثلاثي الأخير بين قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا، لفت فيدان إلى أن مثل هذه المشاورات قد تؤدي إلى تقارب في المصالح، لكنه أبدى تشكيكاً في إمكانية تحقيق نتائج ملموسة.

كما وصف وزير الخارجية التركي المقارنات التي تُعقد بين هذا الاجتماع ومؤتمر يالطا عام 1945 -الذي جمع كلاً من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي- بأنها "مبالغ فيها".

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