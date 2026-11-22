وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت منظمة الاستخبارات التابعة لفيلق "فتح" في "كهكيلويه وبوير أحمد" باعتقال عنصر إعلامي على صلة بالكيان الصهيوني داخل هذه المنطقة.

وبحسب بيان صادر عن وحدة الاستخبارات في الحرس الثوري بمنطقة "بوير أحمد"، فقد تورط الشخص المعتقل في إنتاج وبث محتوى لصالح وسائل إعلام معادية ومرتبطة بالكيان الصهيوني، وذلك في إطار خدمة الأهداف الإعلامية للعدو.

وأشار البيان إلى أن الكشف عن هذا الشخص جاء نتيجة عمليات رصد استخباراتي دقيقة أجراها عناصر منظمة الاستخبارات في الحرس الثوري، تلاها إلقاء القبض عليه في عملية محددة.

وفي تأكيد على موقفها الحازم تجاه كل من يهدد الأمن العام، صرحت منظمة الاستخبارات التابعة لفيلق "فتح" في "كهكيلويه وبوير أحمد" قائلة: "إن كل من يستهدف أمن ومصالح الشعب الإيراني سيقع، عاجلاً أم آجلاً، في الشباك الاستخباراتية للقوات الأمنية".

واختتم البيان بالتحذير من أن الجهود الرامية إلى كشف وملاحقة عناصر وأفراد آخرين مرتبطين بالشبكات الإعلامية التابعة للعدو ستستمر.

/انتهى/