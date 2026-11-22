وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن صحيفة «الغارديان» البريطانية ذكرت في تقرير لها أن البحرية الأمريكية تواجه قيوداً متزايدة على قدراتها العملياتية نتيجة الضغوط الناجمة عن الحرب على إيران، والمهام العسكرية طويلة الأمد، والمشكلات المرتبطة ببناء السفن الحربية وصيانتها.

وبحسب التقرير، أدت الحرب على إيران إلى زيادة الضغوط على الأسطول الأمريكي، حيث أمضت بعض السفن الحربية في مهام استمرت من 10 إلى 11 شهراً، في حين تبلغ مدة الانتشار العملياتي المعتادة للسفن نحو سبعة أشهر. كما أدى تمديد هذه المهام إلى تأجيل أعمال الصيانة والإصلاح.

وأشارت الصحيفة، في معرض حديثها عن عودة حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» من الشرق الأوسط، إلى أن مغادرة هذه الحاملة للمنطقة الأسبوع الماضي جاءت بعد انتهاء فترة استثنائية لم تمتلك خلالها الولايات المتحدة، في بعض المراحل، أي حاملة طائرات في منطقة المحيط الهادئ.

كما سلطت الغارديان الضوء على المشكلات التي تواجه بناء السفن الحربية الجديدة، وارتفاع التكاليف، وتراجع الولايات المتحدة في سباق بناء السفن مقارنة بالصين. وذكرت أن تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس الأمريكي تشير إلى أن تكلفة بناء سفن البحرية الأمريكية ضمن برنامج السنوات الثلاثين المقبلة ستبلغ، في المتوسط، 54 مليار دولار سنوياً، أي بزيادة تقارب 18 بالمئة عن تقديرات البحرية الأمريكية.

ووفقاً للتقرير، تعتزم البحرية الأمريكية زيادة عدد سفن أسطولها من 286 إلى 381 سفينة خلال السنوات الثلاثين المقبلة، إلا أن تعقيد تصاميم السفن، والتأخر في بنائها، وارتفاع التكاليف، تشكل تحديات أمام تنفيذ هذه الخطة.

وأشار التقرير أيضاً إلى الضغوط التي تفرضها الحرب على إيران على مخزونات الأسلحة، والقوى البشرية، وقدرات الدعم والإسناد اللوجستي للأسطول الأمريكي؛ وهي عوامل يرى خبراء أنها قد تؤدي، في حال استمرار الحرب، إلى تداعيات طويلة الأمد على الجاهزية العملياتية للبحرية الأمريكية.

وفي السنوات الأخيرة، سعت الولايات المتحدة إلى الحفاظ على تفوقها في محيطات العالم من خلال زيادة عدد السفن الحربية والغواصات وتطوير قدراتها البحرية، غير أن مشكلات بناء السفن، ونقص الكوادر المتخصصة، وتأخر أعمال الصيانة، وارتفاع تكاليف المشاريع العسكرية، جعلت تحقيق هذه الأهداف أكثر صعوبة.

في المقابل، تواصل الصين توسيع قدرات صناعاتها في مجال بناء السفن، محققة وتيرة أسرع في إنتاج السفن الحربية. وبحسب تقرير صادر عن معهد «يورونافال»، أنتجت الصين خلال عامي 2024 و2025 أكثر من ضعف حمولة السفن الحربية التي أنتجتها الولايات المتحدة، وهو اتجاه يزيد مخاوف المسؤولين العسكريين والمشرعين الأمريكيين بشأن المنافسة البحرية مع بكين.

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