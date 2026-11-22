وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء حاتمي أكّد في رسالة بمناسبة أسبوع التعبئة الشعبية (البسيج)، أن هذه القوات كانت على الدوام إلى جانب الشعب ومن أجله، وشاركت في أصعب الظروف، بدءاً من مواجهة الحوادث والكوارث الطبيعية، وصولاً إلى مجالات تقديم الخدمات ومكافحة الحرمان، بروح جهادية ودون ادعاء.

وأضاف أن التعبئة الشعبية أثبتت، في مواجهة مؤامرات الأعداء وتهديداتهم المعقدة التي تستهدف استقلال إيران وأمنها وسلامة أراضيها، أنها تشكّل سداً منيعاً أمام أطماع الأعداء وحساباتهم الخاطئة، دفاعاً عن الوطن الإسلامي.

انتهی/