اعتقال تونسي في تنظيم القاعدة الارهابي في الموصل شمالي العراق

ونقلت وكالة مهر للانباء عن وكالة الانباء الكويتية ان بيان للقوة متعددة الجنسيات اكد ان القوات الامريكية اعتقلت في شهر يونيو الماضي عماد ناصر احمد والملقب بابو حمزة وهو تونسي الجنسية في عملية دهم في احد احياء مدينة الموصل .
وطبقا لما اورده البيان فان ابو حمزة كان مسؤولا عن استقدام الارهابيين العرب الى داخل العراق وان اكثر من 100 انتحاري تلقوا من ابو حمزة الدعم والايواء والتنسيق لتنفيذ عملياتهم الارهابية في مدينة الموصل.
وذكر البيان ان ابو حمزة كان ضمن جماعة الارهابي ابو طلحة الذي اعتقل على يد القوات الامريكية في وقت سابق والذي يعد احد قادة تنظيم القاعدة الارهابيفي العراق ./انتهى/
كشفت القوات الامريكية اليوم عن اعتقالها احد عناصر تنظيم القاعدة الارهابي في العراق وهو تونسي الجنسية في مدينة الموصل شمالي العراق .
رمز الخبر 203014
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