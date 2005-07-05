مقتل اربع موظفات عراقيات واصابه ثلاث اخريات يعملن في مطار بغداد الدولي

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان مصدرا في وزاره الداخليه العراقيه اعلن ذلك اليوم الثلاثاء.

واكد هذا المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان تلك الموظفات الاربع قتلن واصيبت ثلاث اخريات عندما هاجم مسلحون مجهولون السياره التي كانت تقلهن غرب بغداد .

واوضح ان الحادث وقع عند الساعه 00,8 (00,4 تغ) بالقرب من ملجا العامريه في منطقه العامريه واضاف " ان المسلحين الذي كانوا يستقلون سياره من طراز " اوبل " المانيه الصنع لاذوا بالفرار بعد الحادث مباشره " . انتهي/