آصفي : الارهاب يخدم اعداء الشعب العراقي فقط

واعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الدكتور حميد رضا آصفي عن استنكاره الشديد لهذه العملية الاجرامية المعادية للانسانية وقال : ان هذه الممارسات اللاانسانية والتي تستهدف المدنيين العزل تتنافى بشكل كامل مع التعاليم الالهية والخالاقية ولا مبرر لها.

واعرب الناطق باسم الخارجية عن تعاطف حكومة وشعب الجمهورية الاسلامية الايرانية مع ذوي ضحايا هذا الحادث الارهابي والحكومة والشعب العراقي مضيفا : ان على جميع القوى والشرائح العراقية المختلفة في هذه المرحلة الحساسة السعي لافشال المؤامرات الاجنبية من خلال التنسيق والوحدة والعمل لارساء الامن في هذا البلد.

واكد آصفي : ان هذه الجرائم الارهابية تخدم فقط اعداء الشعب العراقي./انتهى/