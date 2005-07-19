اصطدام بين مقاتلتين امريكيتين يسفر عن مفقود وجريحين

ونقلت وكاله مهر للانباء عن الصحافه الفرنسيه ان هاتين المقاتلتين الاميركيتين التابعتين لسلاح البحريه الاميركيه اصطدمتا في الجو يوم امس الاثنين فوق صحراء كاليفورنيا وكان علي متنهما ثلاثه اشخاص حيث اعتبر قائد احدي الطائرتين في عداد المفقودين في حين اصيب الشخصان الاخران بجروح بالغه.
وقال المسوول عن الاتصالات في قاعده ليموري العسكريه " ان مقاتلتين من طراز سوبر هورنيت تابعتين لسلاح البحريه في قاعده ليموري اصطدمتا خلال مشاركتهما في عمليه تدريب روتينيه عند الساعه 29,11 (29,18تغ) من صباح امس الاثنين في منطقه صحراويه علي بعد 35 ميلا بحريا عن ريدجكرست " (230 كلم شمال لوس انجليس) " .
واكد ان الطائرتين كانتا من نوع " اف /آي -18" اي بمقعد واحد و " اف /آي -18 " بمقعدين تابعتين للكتيبه 122 في سلاح البحريه موضحا انه لم تكن توجد علي متنهما ذخائر.
وشدد علي ان فرق الانقاذ توجهت الي المكان قائلا " نحن ننتظر الاخبار" موضحا انه لاتوجد اي معلومات حول القبطانين والملاح حتي الان . / انتهي/
ادي اصطدام بين مقاتلتين امريكيتين الي اصابه اثنين من ركابهما بجروح بليغه واعتبار آخر في عداد المفقودين.
رمز الخبر 208058
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