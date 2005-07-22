احمدي نجاد : نرفض حرمان الشعوب من استخدام الطاقة النووية السلمية

وافاد مراسل وكالة مهر للانباء ان الرئيس المنتخب اكد في كلمة القاها امام زوار المرقد الطاهر للامام علي الرضا (ع) في الصحن الرضوي الشريف في مدينة مشهد المقدسة , ان الحكومة الاسلامية تقوم على تعاليم الرسول الاعظم (ص) وائمة اهل البيت (ع).

واوضح الرئيس المنتخب ان الحكومة الاسلامية كما انها تشيع سياسة المحبة والمودة والرحمة فيجب عليها ازالة موانع المحبة من المجتمع والتمهيد لارضية الاخوة والمودة.

واشار الى الثقافة الغنية للشعب الايراني وعزيمتهم في مواجهة الاعداء مشيرا الى ان ثقافة الشعب الايراني هي ثقافة العزة في مواجهة الاعداء , والتواضع والمحبة فيما بينهم والوفاء بالعهود.

وتطرق الرئيس المنتخب الى خصائص الحكومة الاسلامية وقال : في الحكومة الاسلامية لا مكان للمحسوبية وسوء استغلال الثروات والتمييز والرشوة , وبالعكس فان تهيئة الارضية للعمل وتسهيل الامور من اجل الاستفادة من الثروات هي في المقدمة.

واضاف : ان التشجيع على المشاركة في الفعاليات الاقتصادية الايجابية وايجاد الارضية لتفجير المواهب , ورفع المستوى المعاشي للشعب وتوفير الرفاهية لجميع شرائع الشعب هي من صفات الحكومة الاسلامية.

ووصف الرئيس المنتخب جيل الشباب بانهم من افضل الثروات التي تمتلكها البلاد معتبرا اياهم من افضل الشباب في العالم.

وانتقد الدكتور احمدي نجاد الدول التي تمتلك الاسلحة النووية ولكنها تمنع الدول الاخرى من امتلاك الطاقة النووية السلمية , معتبرا امتلاك هذه الدول للاسلحة النووية يمثل تهديدا للعالم وان على الاسرة الدولية العمل الدؤوب لازالة هذا التهديد.

وتابع قائلا : ان سياسة المعايير المزدوجة مرفوضة في الوقت الحاضر , وان ايران كما ترفض اسلحة الدمار الشامل فانها ترفض ايضا حرمان الدول من الطاقة النووية , وبعبارة اخرى نعتبرها هضما للحقوق.

واكد الرئيس المنتخب ايران ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولكنها لن تقبل مطلقا باي شيء يتجاوز ذلك./انتهى/