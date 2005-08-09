احمدي نجاد: اقتراحات الدول الاروبيه الثلاث تتناقض و القوانين الدوليه

وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان الرئيس احمدي نجاد قال خلال اتصال هاتفي بامين عام الامم المتحده كوفي عنان ان ايران تدعم ميثاق الامم المتحده وهي عضوفي هذه المنظمه وتحترم القرارات الدوليه و تدعم كل المساعي السلميه التي يقوم بها الامين العام للامم المتحده كما ان ايران عضو في الوكاله الدوليه وتتوقع بان تتلقي دعما من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه .

واضاف ان ايران تريد من الامم المتحده ان تدعمها في تحقيق حقوقها الشرعي حيث ايران لا ترغب بالقيام باجراءات احاديه الجانب ولكن في نفس الوقت لا يمكنها ان تتخلي عن حقوقها الشرعي .

واضاف رئيس الجمهوريه ان ما تلقته ايران من مقترحات اروبيه ليست مقترحات بل انها تعتبراسائه الي الشعب الايراني وهي خارجه عن اتفاقيه " ان بي تي " وليس لها صله بالموضوع ونحن لم نرضخ الي الاملاءات التي تاتي من خارج الحدود .

واكد احمدي نجاد ان استئناف عمل مصنع "يو سي اف " في اصفهان حق ايران الشرعي وهوقراروطني ولا يعتبر انتهاكا للقوانين الدوليه ./انتهي/