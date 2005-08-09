احمدي نجاد: اقتراحات الدول الاروبيه الثلاث تتناقض و القوانين الدوليه

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وافاد مراسل وكاله مهر للانباء ان الرئيس احمدي نجاد قال خلال اتصال هاتفي بامين عام الامم المتحده كوفي عنان ان ايران تدعم ميثاق الامم المتحده وهي عضوفي هذه المنظمه وتحترم القرارات الدوليه و تدعم كل المساعي السلميه التي يقوم بها الامين العام للامم المتحده كما ان ايران عضو في الوكاله الدوليه وتتوقع بان تتلقي دعما من الوكاله الدوليه للطاقه الذريه .
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وصف رئيس الجمهوريه الاسلاميه محمود احمدي نجاد اقتراحات الدول الاوروبيه الثلاث بانها تعتبر اهانه للشعب الايراني قائلا ان استخدام التقنيات النوويه للاغراض السلميه حق مشروع للشعب الايراني .
رمز الخبر 216454
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