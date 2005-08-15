خروج قطارين عن سكتهما بالقرب من محطه امستردام الرئيسيه

وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن الصحافه الفرنسيه ان الهيئه المكلفه بتنظيم حركه سير القطارات في هولندا اكدت خروج هذين القطارين عن سكتهما اليوم الاثنين بالقرب من محطه امستردام الرئيسيه .
وقالت متحدثه باسم هيئه " برو رييل " ان قطارين خرجا عن سكتهما مضيفه انه من السابق لاوانه معرفه تفاصيل الحادث.
ونقلت الاذاعه الرسميه الهولنديه " نوس " عن شاهد عيان قوله ان قطارين اصطدما ببعضهما البعض وان احدهما خرج عن السكه . / انتهي/
خرج قطاران عن سكتهما اليوم الاثنين بالقرب من محطه امستردام حسب ما اعلنت الهيئه المكلفه تنظيم حركه سير القطارات في هولندا.
وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن الصحافه الفرنسيه ان الهيئه المكلفه بتنظيم حركه سير القطارات في هولندا اكدت خروج هذين القطارين عن سكتهما اليوم الاثنين بالقرب من محطه امستردام الرئيسيه .
رمز الخبر 218600
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